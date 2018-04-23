В Авдіївці відновили централізоване водопостачання

Водопостачання у місті Авдіївка на Донеччині поновилося зранку 23 квітня.

"Станом на 05:00 23 квітня водопостачання населення м. Авдіївка (22 тис. чоловік), с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району (1500 чоловік) відновлено в повному обсязі", - повідомляє Головне управління Держслужби надзвичанйих ситуацій у Донецькій області.

Нагадаємо, вранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті був запас на чотири дні.

22 квітня оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і почали наповнювати водою її резервуари.