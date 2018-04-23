НОВИНИВодопостачання у місті Авдіївка на Донеччині поновилося зранку 23 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Авдіївці відновили централізоване водопостачання
Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу
Фото: radiosvoboda.org
"Станом на 05:00 23 квітня водопостачання населення м. Авдіївка (22 тис. чоловік), с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району (1500 чоловік) відновлено в повному обсязі", - повідомляє Головне управління Держслужби надзвичанйих ситуацій у Донецькій області.
Нагадаємо, вранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті був запас на чотири дні.
22 квітня оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і почали наповнювати водою її резервуари.
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