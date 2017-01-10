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В Авдіївці відновили вже близько 70 пошкоджених терористами будинків

Бригади з числа співробітників ДСНС, працюють над відновленням житла з 5 серпня
Сім приватних будинків у м. Авдіївка Донецької області з числа постраждалих унаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань наразі відновлюються, 68 вже відновлено.
В Авдіївці відновили вже близько 70 пошкоджених терористами будинків Фото:pravda.com.ua

"У Авдіївці 68 приватних будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів російсько-терористичними бандами, відновлено, на 7 нині проводяться ремонтні роботи", – написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бригади з числа співробітників ДСНС, працюють над відновленням житла з 5 серпня. Щоб до морозів полагодити людям пошкоджене житло, з обласного бюджету виділили кошти на будівельні матеріали; частину необхідного дають і міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

"Поставив перед військово-цивільною адміністрацією Авдіївки та ремонтними бригадами задачу: там, де у будівлях мешкають літні люди, яким нікому допомогти, ремонтувати комплексно – не лише відновлювати пробиті уламками дахи, фасади, склити вікна, а й проводити внутрішні роботи", – додав Жебрівський.

Нагадаємо, у червні бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Авдіївки із застосуванням танків.

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01 10 2017 16:31
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