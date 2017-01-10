В Авдіївці відновили вже близько 70 пошкоджених терористами будинків
"У Авдіївці 68 приватних будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів російсько-терористичними бандами, відновлено, на 7 нині проводяться ремонтні роботи", – написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, бригади з числа співробітників ДСНС, працюють над відновленням житла з 5 серпня. Щоб до морозів полагодити людям пошкоджене житло, з обласного бюджету виділили кошти на будівельні матеріали; частину необхідного дають і міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
"Поставив перед військово-цивільною адміністрацією Авдіївки та ремонтними бригадами задачу: там, де у будівлях мешкають літні люди, яким нікому допомогти, ремонтувати комплексно – не лише відновлювати пробиті уламками дахи, фасади, склити вікна, а й проводити внутрішні роботи", – додав Жебрівський.
Нагадаємо, у червні бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Авдіївки із застосуванням танків.
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