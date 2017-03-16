В Авдіївці відремонтували лінію електропередач
"Лінію електропередачі в Авдіївці відновлено. Протягом години електроенергія буде надходити і на місто, і на Коксохім", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
Жебрівський зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію підключать до електропостачання вже завтра, 17 березня.
"Запас води в міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду жителям міста", - додав він.
Нагадаємо, 14 березня Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.
Варто відзначити, що станом на ранок 15 березня централізоване електропостачання в Авдіївці так і не відновили.
Зазначимо, що російсько–терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО.
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