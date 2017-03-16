В Авдіївці відремонтували лінію електропередач

В Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу, найближчим часом електропостачання міста буде відновлено.

"Лінію електропередачі в Авдіївці відновлено. Протягом години електроенергія буде надходити і на місто, і на Коксохім", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Жебрівський зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію підключать до електропостачання вже завтра, 17 березня.

"Запас води в міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду жителям міста", - додав він.

Нагадаємо, 14 березня Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.