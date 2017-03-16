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В Авдіївці відремонтували лінію електропередач

Донецьку фільтрувальну станцію підключать до електропостачання завтра, 17 березня
В Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу, найближчим часом електропостачання міста буде відновлено.
В Авдіївці відремонтували лінію електропередач Фото: EPA/UPG

"Лінію електропередачі в Авдіївці відновлено. Протягом години електроенергія буде надходити і на місто, і на Коксохім", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Жебрівський зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію підключать до електропостачання вже завтра, 17 березня.

"Запас води в міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду жителям міста", - додав він.

Нагадаємо, 14 березня Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Варто відзначити, що станом на ранок 15 березня централізоване електропостачання в Авдіївці так і не відновили.

Зазначимо, що російсько–терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО.

 

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16 03 2017 15:29
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