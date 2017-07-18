В Авдіївці внаслідок обстрілу поранено двох місцевих мешканців
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.
"Близько 19:10 до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що ними надано допомогу двом чоловікам з осколковими пораненнями, які вони дістали внаслідок обстрілу, що вівся з боку окупованої території", - зазначили в поліції.
Також до правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено його будинок, розташований по вулиці Шевченко.
У постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.
Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби булоз зафіксовано збільшення кількості обстрілів на Донецькому напрямку.
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