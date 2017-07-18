У постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу

В Авдіївці внаслідок обстрілу поранено двох місцевих мешканців 1955 та 1961 років народження. Потерпілі дістали осколкові поранення голови, коли перебували на городі по вулиці Шевченко. Також пошкоджено приватний будинок, розташований по цій самій вулиці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

"Близько 19:10 до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що ними надано допомогу двом чоловікам з осколковими пораненнями, які вони дістали внаслідок обстрілу, що вівся з боку окупованої території", - зазначили в поліції.

Також до правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено його будинок, розташований по вулиці Шевченко.

У постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.

Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби булоз зафіксовано збільшення кількості обстрілів на Донецькому напрямку.