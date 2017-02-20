В Авдіївці зафіксували падіння російського безпілотника
"Вчора ввечері під час обходу в старій частині Авдіївки, на одному з городів, співробітниками поліції виявлено БПЛА. Зовнішній огляд показав, що безпілотник за всіма ознаками російського виробництва. Сам борт номерний. Візуальних ушкоджень, які говорять про збиття, немає, швидше за все відмовила апаратура", - повідомив голова Нацполіції Донеччини В'ячелав Аброськін, інформує Еspreso.tv.
За його даними, під час огляду службовий собака позначила наявність вибухових засобів.
"Можливо, є невелика частина для ліквідації карти пам'яті пристрою. В даний час "знахідку" оглядає слідчо-оперативна група за участю вибухотехніків і IT-фахівців. Для більш детального вивчення БПЛА буде переданий в СБУ", - заявив Аброськін.
Нагадаємо, 9 лютого українські військові збили безпілотник, який може належати збройним силам Російської Федерації.
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