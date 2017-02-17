В Авдіївці загинув мирний житель через обстріл бойовиків

Зокрема було три прильоти міни в цивільне будівництво

Бойовики вночі обстріляли Авдіївку, внаслідок чого загинув один мирний житель, кількість постраждалих уточнюється.

"Вчорашній вечір, на жаль, був досить гучним. Були знову обстріл з чогось великого, було три прильоти міни в цивільне будівництво. Ці прильоти були о 17.00 орієнтовно, постраждали цивільні. За нашими даними - один загиблий, кількість постраждалих уточнюється", - повідомила прес-офіцер 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українським силам. В результаті троє військових ЗСУ загинули, 10 отримали поранення.