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В Авдіївці загинув мирний житель через обстріл бойовиків

Зокрема було три прильоти міни в цивільне будівництво
Бойовики вночі обстріляли Авдіївку, внаслідок чого загинув один мирний житель, кількість постраждалих уточнюється.
В Авдіївці загинув мирний житель через обстріл бойовиків Фото: ДСНС

"Вчорашній вечір, на жаль, був досить гучним. Були знову обстріл з чогось великого, було три прильоти міни в цивільне будівництво. Ці прильоти були о 17.00 орієнтовно, постраждали цивільні. За нашими даними - один загиблий, кількість постраждалих уточнюється", - повідомила прес-офіцер 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українським силам. В результаті троє військових ЗСУ загинули, 10 отримали поранення.

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17 02 2017 08:39
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