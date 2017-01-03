В Авдіївці закінчуються запаси питної води, - Жебрівський

Води в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу

В Авдіївці закінчується питна вода. Її залишилося максимум на дві подачі в мережу через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.

"Води в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу. Попередні 6 днів воду в місто подавали за графіком. Готуємо місто до автономного забезпечення водою. У приватному секторі розставили додатково 5 резервуарів ємністю по 1 куб. Адвентистське гуманітарне агентство ADRA придбало 6 однокубових ємностей. Ще 7 резервуарів для питної води надає Чеська гуманітарна організація "Людина в біді", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook.

Жебрівський зазначив, що в школах та інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлені 34 резервуари для питної води ємністю 1 м. куб, а також відпрацьовується можливість закупівлі ще 10 резервуарів для питної води.

Він повідомив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій готова передислокувати в Авдіївку два водовози 7 і 9 м. куб для розвезення питної води з резервуарів. Крім того, Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 м. куб для забезпечення міста технічною водою.

Зазначимо, що наразі ремонтні бригади не можуть полагодити Донецьку фільтрувальну станцію, яка повинна подавати воду до Авдіївки.

Нагадаємо, в місті Авдіївка Донецької області бойовики продовжують обстріли з танків, причому стріляють не тільки по позиціях українських військових, але і по мирному населенню.