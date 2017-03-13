В Авдіївці запровадили "режим тиші", - Жебрівський
"Отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки", - написав очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
За словами Жебрівського, наразі бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС та представників Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), а також місії ОБСЄ, готові в будь-яку хвилину розпочати ремонт лінії електропередач.
При цьому з боку бойовиків повинна з'явитися така ж група у цьому ж складі.
Нагадаємо, раніше в місії ОБСЄ заявили, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції, якщо сторони конфлікту нададуть гарантії безпеки та будуть їх дотримуватися.
11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.
Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.
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