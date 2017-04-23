В Авдіївці знову є світло

Електроенергія в місті подається за графіком

Електропостачання прифронтової Авдіївки Донецької області відновлено.

"Електропостачання Авдіївки відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Тwitter.

Відзначається також, що електроенергія в місті подається за графіком.

Нагадаємо, що прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.

Станом на вечір 22 квітня бойовики не надали гарантій безпеки для відновлення електропостачання Авдіївки. Водночас повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, але місто досі залишалося без світла.