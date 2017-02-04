CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 2 квітня, ремонтній бригаді не вдалося відновити електропостачання в Авдіївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання
Місто знеструмлене від 29 березня
Фото: EPA/UPG
"Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили Електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води буде здійснюватись з 16:00 до 22:00", - повідомляє Міністерство у справах окупованих територій на сторінці у Twitter.
Сьогодні вранці в Авдіївці почалися ремонтні роботи на лінії електропередач для відновлення подачі електрики.
Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.
Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.
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02 04 2017 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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