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В Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання

Місто знеструмлене від 29 березня
Сьогодні, 2 квітня, ремонтній бригаді не вдалося відновити електропостачання в Авдіївці.
В Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання Фото: EPA/UPG

"Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили Електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води буде здійснюватись з 16:00 до 22:00", - повідомляє Міністерство у справах окупованих територій на сторінці у Twitter.

Сьогодні вранці в Авдіївці почалися ремонтні роботи на лінії електропередач для відновлення подачі електрики.

Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.

Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.

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02 04 2017 17:56
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