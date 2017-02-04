В Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання

Сьогодні, 2 квітня, ремонтній бригаді не вдалося відновити електропостачання в Авдіївці.

"Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили Електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води буде здійснюватись з 16:00 до 22:00", - повідомляє Міністерство у справах окупованих територій на сторінці у Twitter.

Сьогодні вранці в Авдіївці почалися ремонтні роботи на лінії електропередач для відновлення подачі електрики.

Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.

Нагадаємо, що в суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.