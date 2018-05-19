CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули 110 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В авіакатастрофі на Кубі загинули 110 людей
Три жінки, які вижили, перебувають у тяжкому стані
Фото: apnews.com
Про це повідомив міністр транспорту Куби Адель Іск'єрдо, інформує АР.
Раніше повідомлялося, що трьом жінкам вдалося вижити. Вони перебувають у тяжкому стані.
Загалом на борту було 113 людей.
Нагадаємо, увечері 18 травня на Кубі під час зльоту в аеропорту Хосе Марті у Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Він здійснював внутрішній рейс, прямуючи в місто Ольгин на заході Куби і розбився під час зльоту біля першого терміналу аеропорту.
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