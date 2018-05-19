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В авіакатастрофі на Кубі загинули 110 людей

Три жінки, які вижили, перебувають у тяжкому стані
В авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули 110 людей.
В авіакатастрофі на Кубі загинули 110 людей Фото: apnews.com

Про це повідомив міністр транспорту Куби Адель Іск'єрдо, інформує АР.

Раніше повідомлялося, що трьом жінкам вдалося вижити. Вони перебувають у тяжкому стані.

Загалом на борту було 113 людей.

Нагадаємо, увечері 18 травня на Кубі під час зльоту в аеропорту Хосе Марті у Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Він здійснював внутрішній рейс, прямуючи в місто Ольгин на заході Куби і розбився під час зльоту біля першого терміналу аеропорту.

Українців серед загиблих в авіакатастрофі на Кубі не було.

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19 05 2018 23:58
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