В Австралії 12-річний хлопчик вкрав мамину кредитку і полетів на Балі

Хлопчик 12 років з Сіднея після сварки з батьками вкрав мамину кредитну картку і один полетів на Балі.

Про це повідомляє 9news.

Австралієць знайшов в Інтернеті можливість перельоту наодинці без дозволу батьків і забронював подорож на індонезійський острів. Хлопчик обдурив бабусю, щоб отримати свій паспорт, і на потязі поїхав в аеропорт. Там він скористався касою самообслуговування і сів на рейс з Сіднея до Перта, щоб після цього вирушити до аеропорту Денпасар на Балі.

Хлопчик зазначив, що в аеропорту Перта ніхто не запитав, чому він один.

"У мене попросили тільки студентський ID і паспорт на доказ того, що мені більше 12 років і я навчаюся в середній школі", - цитують підлітка.

Тим часом його батьки з'ясували, що хлопчик не був у школі, і повідомили правоохоронцям про його зникнення.

У той момент, коли його знайшли, юний мандрівник жив розкішним життям у чотиризірковому готелі All Seasons.

Його мама сказала журналістам, що була шокована, коли дізналася, що її син покинув країну. Вона також додала, що хлопчик не любить відмов.