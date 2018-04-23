В Австралії 12-річний хлопчик вкрав мамину кредитку і полетів на Балі
Про це повідомляє 9news.
Австралієць знайшов в Інтернеті можливість перельоту наодинці без дозволу батьків і забронював подорож на індонезійський острів. Хлопчик обдурив бабусю, щоб отримати свій паспорт, і на потязі поїхав в аеропорт. Там він скористався касою самообслуговування і сів на рейс з Сіднея до Перта, щоб після цього вирушити до аеропорту Денпасар на Балі.
Хлопчик зазначив, що в аеропорту Перта ніхто не запитав, чому він один.
"У мене попросили тільки студентський ID і паспорт на доказ того, що мені більше 12 років і я навчаюся в середній школі", - цитують підлітка.
Тим часом його батьки з'ясували, що хлопчик не був у школі, і повідомили правоохоронцям про його зникнення.
У той момент, коли його знайшли, юний мандрівник жив розкішним життям у чотиризірковому готелі All Seasons.
Його мама сказала журналістам, що була шокована, коли дізналася, що її син покинув країну. Вона також додала, що хлопчик не любить відмов.
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