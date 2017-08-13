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Bitcoin можуть визнати офіційною валютою в Австралії

Ініціативу підтримують центристи і партії лівого спрямування
У парламенті Австралії висунули ініціативу про присвоєння біткойну статусу офіційної валюти.
Bitcoin можуть визнати офіційною валютою в Австралії Фото: google.com

"Ми хочемо створити в парламенті політичне середовище, яке дозволить реалізувати це", - оголосив один з ініціаторів і засновників групи "Парламентських друзів блокчейна" сенатор від лейбористів Сем Дестарі, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Згадану ініціативу підтримують центристи, а крім них, політичні партії лівого спрямування, які й склали основу нового об'єднання парламентаріїв.

Зокрема "Парламентські друзі блокчейна" відзначають - невведення центральним банком Австралії bitcoin як офіційної валюти - це ризик для майбутньої конкурентоспроможності австралійської галузі фінансових послуг обсягом 145 млрд доларів на рік.

Водночас на початку року австралійський уряд виділив 350 тис. доларів для розробки блокчейн-стандартів, а Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій почала співпрацювати зі стартапами, що працюють над розробками в сфері технології розрахунків криптовалютою.

Нагадаємо, що в Японії криптовалюта, в тому числі біткоіни, отримали статус платіжного засобу відповідно до ухваленого раніше парламентом країни закону про валютне регулювання.

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13 08 2017 17:17
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