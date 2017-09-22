Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Австралії чоловік освідчився за допомогою окулярів віртуальної реальності

Майбутній наречений насправді спочатку запросив свою дівчину пограти з друзями у "Зомбі апокаліпсис" за допомогою VR
Тесляр з Мельбурна Алекс Лакович освідчився своїй дівчині Келлі Норман в ігровому просторі віртуальної реальності.
В Австралії чоловік освідчився за допомогою окулярів віртуальної реальності Скріншот

Це перший в Австралії випадок освідчення за допомогою VR-технологій.

Чоловік за місяць до запланованого дня звернувся до компанії "Zero Latency", яка допомогла йому втілити ідею у життя, повідомляє News.

"Ми хотіли це зробити, бо ми любимо робити те, від чого люди стають щасливі. Це була чудова можливість показати, як віртуальна реальність може перетворитися не просто у гру", - сказав глава відділ технологій компанії Скотт Вандонкелар.

Майбутній наречений насправді спочатку запросив свою дівчину пограти з друзями у "Зомбі апокаліпсис" за допомогою VR. Однак у процесі гри усі запрошені друзі та родичі стихли, а локація в окулярах Лаковича та Норман змінилася із зомбі на будинок її бабусі у Південній Африці.

Для відтворення оригінальної локації довелося використати кілька фото місцевості. На кодування цього знадобилося 2 тижні.

Після того як пара перенеслася в ПАР, чоловік встав на коліно та освідчився своїй дівчині. Вона сказала "Так".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 17:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.