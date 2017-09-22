В Австралії чоловік освідчився за допомогою окулярів віртуальної реальності

Майбутній наречений насправді спочатку запросив свою дівчину пограти з друзями у "Зомбі апокаліпсис" за допомогою VR

Тесляр з Мельбурна Алекс Лакович освідчився своїй дівчині Келлі Норман в ігровому просторі віртуальної реальності.

Це перший в Австралії випадок освідчення за допомогою VR-технологій.

Чоловік за місяць до запланованого дня звернувся до компанії "Zero Latency", яка допомогла йому втілити ідею у життя, повідомляє News.

"Ми хотіли це зробити, бо ми любимо робити те, від чого люди стають щасливі. Це була чудова можливість показати, як віртуальна реальність може перетворитися не просто у гру", - сказав глава відділ технологій компанії Скотт Вандонкелар.

Майбутній наречений насправді спочатку запросив свою дівчину пограти з друзями у "Зомбі апокаліпсис" за допомогою VR. Однак у процесі гри усі запрошені друзі та родичі стихли, а локація в окулярах Лаковича та Норман змінилася із зомбі на будинок її бабусі у Південній Африці.

Для відтворення оригінальної локації довелося використати кілька фото місцевості. На кодування цього знадобилося 2 тижні.

Після того як пара перенеслася в ПАР, чоловік встав на коліно та освідчився своїй дівчині. Вона сказала "Так".