В Австралії чоловіка арештували за жахливе вбивство кенгуру

Нападникові загрожує до двох років в'язниці та штраф на суму 30 тисяч доларів

Жителя австралійського Мельбурна заарештували після того, як в мережі з'явилося відео, на якому чоловік перерізає горло пораненому кенгуру.

Затриманому 43 роки, його звинуватили у нищенні дикої природи, що перебуває під охороною, повідомляє ВВС.

Співробітники установ, що займаються охороною довкілля, описали цей інцидент як "особливо жахливий".

Згідно із законами австралійського штату Вікторія, нападникові загрожує до двох років в'язниці та штраф на суму 30 тисяч доларів.

Короткий відеозапис злочину став дуже популярним у китайському мессенжері WeChat. Він починається зі сцени, на якій чоловік підходить до пораненого кенгуру, що лежить на боці схилу.

Спершу тварина декілька разів відсахується і здіймає галас, тож чоловік підходить до неї ззаду. Тоді він схоплює кенгуру за хвіст і наступає на спину, перш ніж почати штрикати тварину в шию великим мисливським ножем, аж поки та не перестала рухатися.

Австралійська влада висловила схвильованість через дії чоловіка.

"Ми дуже серйозно ставимося до усіх імовірних випадків жорстокості щодо тварин", - заявив представник департаменту екології, земельних ресурсів, води та планування штату Вікторія Ґленн Шарп.

"Злочин проти дикої природи, зафіксований на цьому відео, є особливо жахливим", - додав він.

Він подякував громадськості за надану інформацію. Затриманого відпустили під заставу, він має з'явитися в суді згодом.

Нагадаємо, що прокуратура Харкова затвердила і скерувала до суду два обвинувальні акти за фактом жорстокого поводження з тваринами.