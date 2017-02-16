В Австралії католицька церква виплатила $213 млн жертвам педофілії
Компенсацію виплатили за 3066 випадків сексуального насильства щодо дітей з 1980 по 2015 рік, повідомяє ВВС.
За словами юриста комісії Гейла Фернес, багато жертв насильства з тих чи інших причин не можуть повідомити про свій випадок владі або у відповідну установу.
"Відповідно, загальна кількість випадків насильства над дітьми в установах католицької церкви в Австралії може бути більшою за тих, хто поскаржився", - зазначив Фернес.
За даними Королівської комісії, за останні 60 років близько 7% австралійських католицьких священиків брали участь в розбещенні неповнолітніх.
Найбільша кількість випадків зафіксована серед служителів Ордена госпітальєрів святого Іоанна Божого (Боніфратри). За даними комісії, близько 40% служителів причетні до розбещення дітей.
Нагадаємо, що сім відсотків священиків католицької церкви Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях дітей протягом останніх декількох десятиліть.
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