В Австралії католицька церква виплатила $213 млн жертвам педофілії

Багато жертв насильства з тих чи інших причин не можуть повідомити про свій випадок у відповідні органи

Католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.

Компенсацію виплатили за 3066 випадків сексуального насильства щодо дітей з 1980 по 2015 рік, повідомяє ВВС.

За словами юриста комісії Гейла Фернес, багато жертв насильства з тих чи інших причин не можуть повідомити про свій випадок владі або у відповідну установу.

"Відповідно, загальна кількість випадків насильства над дітьми в установах католицької церкви в Австралії може бути більшою за тих, хто поскаржився", - зазначив Фернес.

За даними Королівської комісії, за останні 60 років близько 7% австралійських католицьких священиків брали участь в розбещенні неповнолітніх.

Найбільша кількість випадків зафіксована серед служителів Ордена госпітальєрів святого Іоанна Божого (Боніфратри). За даними комісії, близько 40% служителів причетні до розбещення дітей.

Нагадаємо, що сім відсотків священиків католицької церкви Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях дітей протягом останніх декількох десятиліть.