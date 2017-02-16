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В Австралії католицька церква виплатила $213 млн жертвам педофілії

Багато жертв насильства з тих чи інших причин не можуть повідомити про свій випадок у відповідні органи
Католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.
В Австралії католицька церква виплатила $213 млн жертвам педофілії Фото: unian.ua

Компенсацію виплатили за 3066 випадків сексуального насильства щодо дітей з 1980 по 2015 рік, повідомяє ВВС

За словами юриста комісії Гейла Фернес, багато жертв насильства з тих чи інших причин не можуть повідомити про свій випадок владі або у відповідну установу.

"Відповідно, загальна кількість випадків насильства над дітьми в установах католицької церкви в Австралії може бути більшою за тих, хто поскаржився", - зазначив Фернес.

За даними Королівської комісії, за останні 60 років близько 7% австралійських католицьких священиків брали участь в розбещенні неповнолітніх.

Найбільша кількість випадків зафіксована серед служителів Ордена госпітальєрів святого Іоанна Божого (Боніфратри). За даними комісії, близько 40% служителів причетні до розбещення дітей.

Нагадаємо, що сім відсотків священиків католицької церкви Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях дітей протягом останніх декількох десятиліть.

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16 02 2017 12:14
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