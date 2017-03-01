В Австралії можуть ускладнити тест на отримання громадянства

Міністр імміграції Австралії Пітер Даттон закликав внести зміни до тестування кандидатів на отримання громадянства Австралії.

За словами урядовця, основний ухил тестування має бути спрямований на соціальну інтеграцію та австралійські цінності, а не нагадувати вікторину з питань історії та устрою країни, повідомляє видання The Age.

"Нам потрібно побачити, чи люди дотримуються австралійських законів, чи вони навчають своїх дітей, чи готові вони працювати для забезпечення свого добробуту, якщо вони працездатного віку", - вважає міністр, на думку якого такий підхід дозволить ефективніше "відсіювати" меншість, яка може стати на хибний шлях злочинності та тероризму.

За словами Даттона, нещодавній досвід операцій по боротьбі з тероризмом, у ході яких було затримано низку новоспечених громадян Австралії, свідчить про необхідність реформувати підходи до тестування заявника так, щоб мати змогу оцінити успішність його інтеграції в австралійське суспільство, його роботу, освіту дітей, досягнення у вивченні англійської мови і відсутність судимостей.

Сьогодні тест на отримання громадянства в Австралії нараховує 20 питань широкого спектру австралійської історії, системи управління, прав і обов'язків громадян. Заявник має відповісти правильно на 75% цих запитань. Обмеження щодо набуття громадянства також мають особи із судимістю.

Виконавчий директор Австралійської міграційної ради Карла Вілшир скептично оцінила пропозиції міністра імміграції, наголосивши, що при модернізації та вдосконаленні тестування на отримання громадянства влада повинна бути обережною, щоб "не демонізувати мігрантів".

Адже, за її словами, статистичні дані показують, що мігранти мають менше шансів отримати доступ до соціальних виплат, а їхні діти - до високих академічних показників. І це в той час, коли Австралія має особливий підхід до мультикультурності, а її "культурна орієнтація" вирізняється акцентом на гендерну рівність і доступ до правосуддя.

У випадку, якщо ініціатива буде підтримана, оновлене тестування на отримання громадянства може містити такі запитання, як: "Чи Ви порушували закон? Чи Ваші діти ходять до школи? Чи Ви знайшли роботу? Чи Ваш чоловік відвідує заняття з англійської мови?".

Нагадаємо, що поліція Австралії заарештувала кількох підозрюваних, які обвинувачуються у плануванні серії вибухів у Мельбурні (другому за величиною місті країни) на Різдво.