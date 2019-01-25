В Австралії пітон сховався в унітазі й вкусив жінку
Інцидент стався, коли жінка, що гостювала у родичів в Брісбені, пішла в туалет, пише ВВС.
Хелен Річардс розповіла місцевим журналістам, що "відчула різкий удар", коли сіла на унітаз.
"Я прямо підскочила, оглянулась і побачила щось схоже на черепаху з довгою шиєю, відповзає назад в унітаз", - розповіла вона.
Щоб витягти півтораметрового килимового пітона, довелося викликати професійного ловця змій.
Ловець Жасмин Зелені розповіла, що змії часто ховаються в туалетах, коли шукають для себе воду в жарку погоду.
За словами Зелені, неглибокі колоті рани Річардс були оброблені антисептиком, самого ж пітона Зелені назвала нешкідливим.
"На жаль, найбільш зручний для змії вихід виявився заблокований, коли Хелен сіла на унітаз, і тварина злякалася", - сказала ловець змій.
"Коли я дісталася до місця події, Хелен вже заспокоїлася. У цій ситуації вона повела себе як герой".
Килимові пітони широко поширені уздовж східного узбережжя Австралії. Вони не отруйні, але після їх укусів рекомендують робити щеплення від правця.
Нагадаємо, що малайзійський пожежник, якого називали "заклиначем змій", помер від укусу кобри. Абу Зарін Хуссін був відомий своїми стосунками з отруйними зміями, яких він навіть цілував.
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