В Австралії планували влаштувати теракт на борту літака

У суботу, 29 липня, Федеральна поліція Австралії, поліція штату Новий Південний Уельс і Австралійська служба безпеки провели операцію зі зриву терористичної змови з метою знищення літака.

"Операція триває, вже четверо осіб заарештовані, поліція вилучила значний обсяг матеріалів", - повідомляє телеканал Seven Network.

У зв'язку з цим "в аеропорту Сіднея і інших аеропортах по всій країні, як у внутрішніх, так і в міжнародних терміналах, будуть введені додаткові заходи безпеки".

Нагадаємо, у Німеччині окружний суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) засудив 21-річного біженця до шести з половиною років в'язниці за підготовку теракту в Данії.