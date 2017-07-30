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В Австралії планували влаштувати теракт на борту літака

Чотирьох осіб заарештували
У суботу, 29 липня, Федеральна поліція Австралії, поліція штату Новий Південний Уельс і Австралійська служба безпеки провели операцію зі зриву терористичної змови з метою знищення літака.
В Австралії планували влаштувати теракт на борту літака Фото: virtualglobaltaskforce.com

"Операція триває, вже четверо осіб заарештовані, поліція вилучила значний обсяг матеріалів", - повідомляє телеканал Seven Network.

У зв'язку з цим "в аеропорту Сіднея і інших аеропортах по всій країні, як у внутрішніх, так і в міжнародних терміналах, будуть введені додаткові заходи безпеки".

Нагадаємо, у Німеччині окружний суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) засудив 21-річного біженця до шести з половиною років в'язниці за підготовку теракту в Данії.

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30 07 2017 10:48
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