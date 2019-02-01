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В Австралії поліцейські приїхали на виклик через чоловіка, який кричав на павука
Перехожі викликали поліцію після того, як почули крики: "Чому ти не вмираєш?"
Фото: naked-science.ru
В Австралії кілька підрозділів поліції приїхали на виклик через чоловіка, який голосно кричав на павука, повідомляє LB.ua.
Перехожі викликали поліцію після того, як почули крики: "Чому ти не вмираєш?". Однак, як з'ясували правоохоронці, репліка була адресована павуку.
Про незвичайний інцидент розповіли самі поліцейські в Twitter, однак згодом "твіт" був вилучений.
Правоохоронці повідомили, що чоловік дуже боявся павуків, і додали, що на місці події ніхто, крім павука, не постраждав.
Чоловік вибачився за незручності, які він заподіяв.
Нагадаємо, що австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні.
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02 01 2019 19:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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