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В Австралії поліцейські приїхали на виклик через чоловіка, який кричав на павука

Перехожі викликали поліцію після того, як почули крики: "Чому ти не вмираєш?"
Перехожі почули крики: "чому ти не вмираєш" і викликали правоохоронців
В Австралії поліцейські приїхали на виклик через чоловіка, який кричав на павука Фото: naked-science.ru

В Австралії кілька підрозділів поліції приїхали на виклик через чоловіка, який голосно кричав на павука, повідомляє LB.ua.

Перехожі викликали поліцію після того, як почули крики: "Чому ти не вмираєш?". Однак, як з'ясували правоохоронці, репліка була адресована павуку.

Про незвичайний інцидент розповіли самі поліцейські в Twitter, однак згодом "твіт" був вилучений.

Правоохоронці повідомили, що чоловік дуже боявся павуків, і додали, що на місці події ніхто, крім павука, не постраждав.

Чоловік вибачився за незручності, які він заподіяв.

Нагадаємо, що австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні.

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02 01 2019 19:48
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