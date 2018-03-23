НОВИНИПонад 130 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії понад 130 дельфінів викинулися на берег
Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу
Фото: abc.net.au
Вони опинилися на мілководді та майже всі загинули: в живих залишилося близько 15 особин, які можуть врятуватися, якщо почнеться приплив, - повідомляє ABC News.
На пляжі працюють десятки волонтерів і співробітників природоохоронних служб. Вони поливають водою залишилися тварин і замотують в мокрі рушники, а у загиблих беруть аналізи, щоб дізнатися причину масового викидання.
Департамент охорони навколишнього середовища попередив людей про активність акул на березі і попросив уникати пляжу найближчим часом. Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу.
Раніше повідомлялось, що в українських морях збільшилися випадки загибелі дельфінів.
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23 03 2018 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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