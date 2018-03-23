В Австралії понад 130 дельфінів викинулися на берег

Понад 130 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.

Вони опинилися на мілководді та майже всі загинули: в живих залишилося близько 15 особин, які можуть врятуватися, якщо почнеться приплив, - повідомляє ABC News.

На пляжі працюють десятки волонтерів і співробітників природоохоронних служб. Вони поливають водою залишилися тварин і замотують в мокрі рушники, а у загиблих беруть аналізи, щоб дізнатися причину масового викидання.

Департамент охорони навколишнього середовища попередив людей про активність акул на березі і попросив уникати пляжу найближчим часом. Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу.