ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Австралії дослідники Університету Ньюкасла створили сонячні панелі, які коштують у 30 разів дешевше, ніж аналогічні пристрої від Tesla.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії розробили сонячні панелі, які коштують у 30 разів дешевш аналога Tesla
Тестують продуктивність і довговічність таких панелей
Фото: mashable.com
Якщо батареї від Tesla коштують 235 доларів США, то нові батареї обійдуться в 7,42 долара США за квадратний метр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mashable.
Повідомляють, що на цей момент тестується продуктивність і довговічність таких панелей.
Зазначено, що відмінною рисою нових панелей є також їхній розмір.
"Це повністю відрізняє їх від традиційних сонячних батарей. Вони, як правило, великі, важкі, зроблені у склі - десятки міліметрів. Ми друкуємо батареї на пластиковій плівці, яка менш ніж 0,1 міліметра завтовшки!", - розповів Пол Дастур з Університету Ньюкасла.
Нагадаємо, що компанія Tesla Motors купує виробника сонячних батарей SolarCity за 2,6 мільярда доларів.
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30 05 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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