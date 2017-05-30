В Австралії розробили сонячні панелі, які коштують у 30 разів дешевш аналога Tesla

В Австралії дослідники Університету Ньюкасла створили сонячні панелі, які коштують у 30 разів дешевше, ніж аналогічні пристрої від Tesla.

Якщо батареї від Tesla коштують 235 доларів США, то нові батареї обійдуться в 7,42 долара США за квадратний метр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mashable.

Повідомляють, що на цей момент тестується продуктивність і довговічність таких панелей.

Зазначено, що відмінною рисою нових панелей є також їхній розмір.

"Це повністю відрізняє їх від традиційних сонячних батарей. Вони, як правило, великі, важкі, зроблені у склі - десятки міліметрів. Ми друкуємо батареї на пластиковій плівці, яка менш ніж 0,1 міліметра завтовшки!", - розповів Пол Дастур з Університету Ньюкасла.

Нагадаємо, що компанія Tesla Motors купує виробника сонячних батарей SolarCity за 2,6 мільярда доларів.