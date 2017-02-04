Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австралії шторм “Деббі” завдав збитків на мільярд доларів

Шторм "Деббі" також може завдати шкоди Великому бар'єрному рифу
Австралія оцінює наслідки руйнівного шторму "Деббі", що прокотився східним узбережжям країни.
В Австралії шторм “Деббі” завдав збитків на мільярд доларів Фото: reuters.com

Про це повідомляє ВВС.

Шторм рушив далі на схід від австралійського штату Квінсленд, де він спричинив багато руйнувань, і вирує у Тасмановому морі.

"Зона лиха охоплює площу, що розтяглася на понад 1 тис. км уздовж узбережжя Квінсленда, зокрема і сільськогосподарські землі. У цьому районі продовжують діяти попередження про повені. За деякими оцінками, збитки від підтоплення посівів зернових культур можуть сягнути сотень мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.

Страхова рада Австралії припускає, що наслідки шторму "Деббі" обійдуться в 1 млрд. австралійських доларів (760 млн. доларів США).

Армія і рятувальні служби досі працюють над відновленням водопостачання та електрики в найбільш постраждалих районах. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки через негоду.

Метеорологи попереджають, що підтоплення охопили настільки великі площі, що для сходження води знадобиться ще деякий час.

Шторм "Деббі" також може завдати шкоди Великому бар'єрному рифу, застерігають експерти.

Нагадаємо, внаслідок шторму на південному заході Франції понад 250 тис. будинків залишилися без електрики.

В Одеській області через серйозну негоду без електрики залишаються близько 54 населених пункти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.