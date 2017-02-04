В Австралії шторм “Деббі” завдав збитків на мільярд доларів
Про це повідомляє ВВС.
Шторм рушив далі на схід від австралійського штату Квінсленд, де він спричинив багато руйнувань, і вирує у Тасмановому морі.
"Зона лиха охоплює площу, що розтяглася на понад 1 тис. км уздовж узбережжя Квінсленда, зокрема і сільськогосподарські землі. У цьому районі продовжують діяти попередження про повені. За деякими оцінками, збитки від підтоплення посівів зернових культур можуть сягнути сотень мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.
Страхова рада Австралії припускає, що наслідки шторму "Деббі" обійдуться в 1 млрд. австралійських доларів (760 млн. доларів США).
Армія і рятувальні служби досі працюють над відновленням водопостачання та електрики в найбільш постраждалих районах. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки через негоду.
Метеорологи попереджають, що підтоплення охопили настільки великі площі, що для сходження води знадобиться ще деякий час.
Шторм "Деббі" також може завдати шкоди Великому бар'єрному рифу, застерігають експерти.
Нагадаємо, внаслідок шторму на південному заході Франції понад 250 тис. будинків залишилися без електрики.
В Одеській області через серйозну негоду без електрики залишаються близько 54 населених пункти.
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