В Австралії у шафах з секонд-хенду знайшли таємні документи уряду
Цього тижня австралійський суспільний мовник ABC опублікував серію ексклюзивних статей, де використала документи чинного та попереднього урядів, пише "ВВС Україна".
У середу ABC повідомив, що документи знайшли у замкнених шафах, придбаних у крамниці секонд-хенду в Канберрі. Раніше цій крамниці продали за низькою ціною меблі з урядових установ.
В австралійському уряді наказали провести термінову перевірку.
ABC описав інцидент як "один з найбільших пробоїн у безпеці уряду в історії Австралії".
За даними суспільного мовника, у шафах були сотні документів, і більшість з них - таємні.
До шаф довго не могли знайти ключі, тому кілька місяців вони стояли зачиненими. Потім у нового власника увірвався терпець і він відкрив шафи за допомогою інструментів.
В ABC не називають ані власника шаф, ані назву крамниці, де їх придбали.
Зазвичай документи австралійського уряду зберігають засекреченими доки їх не оприлюднять через 20 років після їхнього підписання.
Документи, виявлені у шафах з крамниці в Канберрі, висвітлюють роботу п'яти австралійських урядів.
За підсумками вивчення знайдених документів в АВС повідомили, що:
- Уряд колишнього прем'єр-міністра Тоні Еббота розглядав можливість позбавлення права на соціальну допомогу громадян віком до 30 років.
- Адміністрація екс-прем'єра Джона Говарда обговорювала можливість позбавити громадян права не давати свідчення під час допиту в поліції.
Чимало австралійців з гумором сприйняли історію про знайдені документи. Проте інші застерігають, що інформація щодо національної безпеки країни може опинитися будь-де, зокрема її можуть отримати уряди інших країн.
Знахідка таємних документів відбулася у той час, як в Австралії точаться запеклі дебати про нові закони, спрямованих на запобігання іноземному втручанню в політику країни.
Нагадаємо, співробітниця магазину секонд-хенду у Далласі, Техас, виявила в кишені старого пальто $17 тисяч, гроші повернули власниці одягу.
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