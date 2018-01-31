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В Австралії у шафах з секонд-хенду знайшли таємні документи уряду

Документи, виявлені у шафах з крамниці в Канберрі, висвітлюють роботу п'яти австралійських урядів
Австралійські посадовці розпочали розслідування інциденту, через який були оприлюднені таємні урядові документи.
В Австралії у шафах з секонд-хенду знайшли таємні документи уряду Фото: Freedman Club

Цього тижня австралійський суспільний мовник ABC опублікував серію ексклюзивних статей, де використала документи чинного та попереднього урядів, пише "ВВС Україна".

У середу ABC повідомив, що документи знайшли у замкнених шафах, придбаних у крамниці секонд-хенду в Канберрі. Раніше цій крамниці продали за низькою ціною меблі з урядових установ.

В австралійському уряді наказали провести термінову перевірку.

ABC описав інцидент як "один з найбільших пробоїн у безпеці уряду в історії Австралії".

За даними суспільного мовника, у шафах були сотні документів, і більшість з них - таємні.

До шаф довго не могли знайти ключі, тому кілька місяців вони стояли зачиненими. Потім у нового власника увірвався терпець і він відкрив шафи за допомогою інструментів.

В ABC не називають ані власника шаф, ані назву крамниці, де їх придбали.

Зазвичай документи австралійського уряду зберігають засекреченими доки їх не оприлюднять через 20 років після їхнього підписання.

Документи, виявлені у шафах з крамниці в Канберрі, висвітлюють роботу п'яти австралійських урядів.

За підсумками вивчення знайдених документів в АВС повідомили, що:

- Уряд колишнього прем'єр-міністра Тоні Еббота розглядав можливість позбавлення права на соціальну допомогу громадян віком до 30 років.

- Адміністрація екс-прем'єра Джона Говарда обговорювала можливість позбавити громадян права не давати свідчення під час допиту в поліції.

Чимало австралійців з гумором сприйняли історію про знайдені документи. Проте інші застерігають, що інформація щодо національної безпеки країни може опинитися будь-де, зокрема її можуть отримати уряди інших країн.

Знахідка таємних документів відбулася у той час, як в Австралії точаться запеклі дебати про нові закони, спрямованих на запобігання іноземному втручанню в політику країни.

Нагадаємо, співробітниця магазину секонд-хенду у Далласі, Техас, виявила в кишені старого пальто $17 тисяч, гроші повернули власниці одягу.

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