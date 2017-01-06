В Австралії вчені знайшли невідомих науці істот

Унікальну знахідку зробили на глибині близько чотирьох кілометрів

Австралійські вчені зловили глибоководну рідкісну рибу, яка не попадалася дослідникам з 1873 року, а також досі невідомих науці істот.

Розміри рідкісної риби становлять 40 сантиметрів. У неї майже непомітні луска, ніздрі і зябра, інформує The Guardian.

Минулого разу цю тварину бачили в 1873 році в Кораловому морі недалеко від узбережжя Папуа — Нової Гвінеї, зазначив керівник експедиції Тім О ' Хара.

"Ця маленька рибка виглядає дивною, бо рот насправді розташований в нижній частині тварини тому, коли дивишся збоку, не можна побачити очі, ніс, зябра або рот", - сказав він.

Унікальну знахідку зробили на глибині близько чотирьох кілометрів біля північного узбережжя острова Тасманія. Крім цієї риби вчені виявили поблизу узбережжя північної Тасманії ще кількох раніше невідомих науці істот.

За словами вченого, це перший випадок, коли рибу помітили в територіальних водах Австралії.

Експедиція по вивченню мешканців моря поблизу острова Тасманія на науково-дослідному судні Investigator триватиме до 16 червня.

Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.