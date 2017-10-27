В Австралії використали дрон, щоб доправляти наркотики у в'язницю

Охорона в'язниці максимально суворого режиму в австралійському штаті Новий Південний Уельс виявила факт переправлення наркотичних засобів на територію виправної установи за допомогою дрона.

"Ми розглянемо можливість запровадження нових заходів безпеки, щоб ще більше обмежити використання безпілотних літальних апаратів та інших повітряних суден поблизу в'язниць", - прокоментував інцидент міністр виправних установ Девід Елліотт.

За його словами, безпілотники становлять серйозну загрозу для безпеки охоронців і в'язниць, повідомляє Australian Associated Press.

Представники опозиції звинувачують міністра в непрофесіоналізмі і, зокрема, недостатній увазі до вирішення проблеми безпілотних апаратів, оскільки інформація про безпілотники була отримана від представників громадськості.

Загалом під час проведення серії обшуків із січня по серпень у тюрмах Нового Південного Уельсу було виявлено та конфісковано 148 грамів метамфетаміну, 392 г марихуани, 33 одиниці зброї та 422 шприци.

Протягом вересня в 15 в'язницях штату вилучили ще 23 одиниці саморобної зброї, мобільні телефони та сім літрів самогону.

Нагадаємо, що поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до ‎в'язниці.