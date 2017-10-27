Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австралії використали дрон, щоб доправляти наркотики у в'язницю

В австралійському уряді пообіцяли ввести нові заходи безпеки
Охорона в'язниці максимально суворого режиму в австралійському штаті Новий Південний Уельс виявила факт переправлення наркотичних засобів на територію виправної установи за допомогою дрона.
В Австралії використали дрон, щоб доправляти наркотики у в Фото: PA

"Ми розглянемо можливість запровадження нових заходів безпеки, щоб ще більше обмежити використання безпілотних літальних апаратів та інших повітряних суден поблизу в'язниць", - прокоментував інцидент міністр виправних установ Девід Елліотт. 

За його словами, безпілотники становлять серйозну загрозу для безпеки охоронців і в'язниць, повідомляє Australian Associated Press. 

Представники опозиції звинувачують міністра в непрофесіоналізмі і, зокрема, недостатній увазі до вирішення проблеми безпілотних апаратів, оскільки інформація про безпілотники була отримана від представників громадськості.

Загалом під час проведення серії обшуків із січня по серпень у тюрмах Нового Південного Уельсу було виявлено та конфісковано 148 грамів метамфетаміну, 392 г марихуани, 33 одиниці зброї та 422 шприци.

Протягом вересня в 15 в'язницях штату вилучили ще 23 одиниці саморобної зброї, мобільні телефони та сім літрів самогону.

Нагадаємо, що поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до ‎в'язниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.