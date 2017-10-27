В Австралії використали дрон, щоб доправляти наркотики у в'язницю
"Ми розглянемо можливість запровадження нових заходів безпеки, щоб ще більше обмежити використання безпілотних літальних апаратів та інших повітряних суден поблизу в'язниць", - прокоментував інцидент міністр виправних установ Девід Елліотт.
За його словами, безпілотники становлять серйозну загрозу для безпеки охоронців і в'язниць, повідомляє Australian Associated Press.
Представники опозиції звинувачують міністра в непрофесіоналізмі і, зокрема, недостатній увазі до вирішення проблеми безпілотних апаратів, оскільки інформація про безпілотники була отримана від представників громадськості.
Загалом під час проведення серії обшуків із січня по серпень у тюрмах Нового Південного Уельсу було виявлено та конфісковано 148 грамів метамфетаміну, 392 г марихуани, 33 одиниці зброї та 422 шприци.
Протягом вересня в 15 в'язницях штату вилучили ще 23 одиниці саморобної зброї, мобільні телефони та сім літрів самогону.
Нагадаємо, що поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до в'язниці.
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