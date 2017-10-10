В Австралії виявили вид комах, який вважався вимерлим

Дослідники виявили на австралійському острові Лорд-Хау комаху, що вважалася вимерлою з 1920-х років, - Dryococelus australis

Про це повідомляє Current Biology.

У 1918 році в результаті корабельної аварії біля берегів острова на нього потрапили чорні щури. Їх розселення по острову призвело до зникнення унікальних видів птахів, рослин і безхребетних, включаючи D. australis. У 1960-х роках дослідники знайшли на сусідньому острові декілька трупів паличників. Оскільки живих комах виявити не вдалося, та і трупи мали деякі морфологічні відмінності від D. australis, вид продовжував вважатися вимерлим.

У 2001 році на Болс-Пірамід учені знайшли невелику, в декілька десятків особин колонію D. australis. Усі вони виявилися самицями і розмножувалися партеногенезом. Дослідники використали знайдену колонію в програмі штучного розмноження.

Учені не були абсолютно упевнені, що знайдені комахи дійсно D. Australis. Вони також відрізнялися від відомих раніше представників виду. Проте проведений в 2017 році аналіз ДНК розвіяв останні сумніви: незважаючи на зовнішні відмінності, розбіжність генома сучасних і старих зразків склала менше 1%.

У 2018 році на острові Лорд-Хау буде проведена програма по знищенню щурів. Після цього дослідники зможуть повернути D. Australis. у природне місце існування.