В Австралії закриваються всі автомобільні заводи

Колись країна виробляла близько 475 000 автомобілів на рік

Столітня історія автомобільної промисловості Австралії завершилася, з конвеєра зійшов останній седан бренду Holden.

Цим автомобілем став червоний седан Commodore, який зібрали на заводі General Motors поблизу Аделаїди, повідомляє NBCnews.

Колись країна виробляла близько 475 000 автомобілів на рік, а навіть на початку цього десятиліття, автовиробники шукали способи збільшити експорт в такі країни, як США, але витрати виробництва виявилися занадто високі.

"Кінець виробництва автомобілів Holden в Австралії дуже сумний день для робітників і для кожного австралійця. Це кінець епохи", - сказав прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.

За словами Тернбулла, "споживачі відвернулися від галузі. Люди перестали купувати седани, які були зроблені в Австралії". Чиновник зазначив, що причиною закриття заводів стала зміна смаків споживачів, а не обмеження державних субсидій.

Додамо, в 2016 році були закриті австралійські заводи компанії Ford, на яких виробляли моделі Falcon і Territory. На початку жовтня завершилося виробництво на підприємстві Toyota в Мельбурні районі Алтона, де робили модель Camry.