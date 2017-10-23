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В Австралії закриваються всі автомобільні заводи

Колись країна виробляла близько 475 000 автомобілів на рік
Столітня історія автомобільної промисловості Австралії завершилася, з конвеєра зійшов останній седан бренду Holden.
В Австралії закриваються всі автомобільні заводи Фото: EPA/UPG

Цим автомобілем став червоний седан Commodore, який зібрали на заводі General Motors поблизу Аделаїди, повідомляє NBCnews.

Колись країна виробляла близько 475 000 автомобілів на рік, а навіть на початку цього десятиліття, автовиробники шукали способи збільшити експорт в такі країни, як США, але витрати виробництва виявилися занадто високі.

"Кінець виробництва автомобілів Holden в Австралії дуже сумний день для робітників і для кожного австралійця. Це кінець епохи", - сказав прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.

За словами Тернбулла, "споживачі відвернулися від галузі. Люди перестали купувати седани, які були зроблені в Австралії". Чиновник зазначив, що причиною закриття заводів стала зміна смаків споживачів, а не обмеження державних субсидій.

Додамо, в 2016 році були закриті австралійські заводи компанії Ford, на яких виробляли моделі Falcon і Territory. На початку жовтня завершилося виробництво на підприємстві Toyota в Мельбурні районі Алтона, де робили модель Camry.

 

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23 10 2017 12:41
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