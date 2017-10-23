В Австралії закриваються всі автомобільні заводи
Цим автомобілем став червоний седан Commodore, який зібрали на заводі General Motors поблизу Аделаїди, повідомляє NBCnews.
Колись країна виробляла близько 475 000 автомобілів на рік, а навіть на початку цього десятиліття, автовиробники шукали способи збільшити експорт в такі країни, як США, але витрати виробництва виявилися занадто високі.
"Кінець виробництва автомобілів Holden в Австралії дуже сумний день для робітників і для кожного австралійця. Це кінець епохи", - сказав прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.
За словами Тернбулла, "споживачі відвернулися від галузі. Люди перестали купувати седани, які були зроблені в Австралії". Чиновник зазначив, що причиною закриття заводів стала зміна смаків споживачів, а не обмеження державних субсидій.
Додамо, в 2016 році були закриті австралійські заводи компанії Ford, на яких виробляли моделі Falcon і Territory. На початку жовтня завершилося виробництво на підприємстві Toyota в Мельбурні районі Алтона, де робили модель Camry.
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