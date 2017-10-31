В Австрії чоловік застрелив двох сусідів та втік у ліс
"Убиті виявилися сусідами стрільця. Ситуація напружена, злочинець втік зі зброєю у ліс, і населенню варто бути пильним", - заявили в поліції, інформує ТАСС.
Повідомляється, що нападник стріляв з автомобіля.
Правоохоронці почали великомасштабну пошукову операцію - чоловік оголошений в розшук по всій території Австрії та Шенгенській зоні Європейського Союзу. У Штиволлі закриті школа і дитячий садок. Дітей рекомендовано не випускати на вулицю.
Поліції вдалося знайти автомобіль стрілка, на задніх дверях якого розміщено великий напис "Хайль Гітлер" - нападник неодноразово висловлював симпатії правим екстремістам та називав себе жертвою австрійської юстиції.
Нагадаємо, що в одному з найбільш небезпечних з точки зору злочинності мексиканському штаті Герреро невідомі відкрили стрілянину по глядачах аматорського футбольного матчу.
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