В Австрії лідер партії покинув посаду через звинувачення у домаганнях

Його заява з'явилася після того, як щотижневик Falter опублікував розповідь жінки про домагання з боку Пілца

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду новоствореної ним партії через звинувачення у сексуальних домаганнях.

"Я завжди боровся за суворі стандартами, і ці стандарти також стосуються мене", - заявив 63-річний Пілц, повідомляє The Local.

Його заява з'явилася після того, як щотижневик Falter опублікував у суботу розповідь жінки про домагання з боку Пілца.

Молода жінка розповіла газеті, що інцидент стався в 2013 році на головному щорічному дискусійному форумі в західному місті Альпбах. "Його руки були скрізь", - цитує видання розповідь жінки.

За її словами, двоє інших учасників форуму зрештою витягнули політика з приміщення.

Пілц сказав, що не пам'ятає цей інцидент, але сприйняв звинувачення "надзвичайно серйозно". Раніше він відкинув заяви, зроблені минулого тижня членом партії "Зелених", яка також звинувачувала його в домаганнях, коли він ще був в лавах партії.

Пілц був одним із засновників партії "Зелені" в 1986 році. Він залишив політсилу у липні і створив партію, яка отримала назву "Pilz List". На останніх виборах вона отримала чотири місця у парламенті.

Він сказав, що продовжуватиме консультувати "Pilz List", що складається з художників, науковців та підприємців.

Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Як відомо, у Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

Раніше британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.

Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.

Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На цей момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.