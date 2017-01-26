В Австрії поліція проводить антитерористичну операцію

Австрійська поліція проводить масштабну антитерористичну операцію проти радикальних ісламістів.

Антитерористичну операцію проводять проти "екстремальних салафітів" на чолі з їх проповідником Мірсадом О, інформує Kronen Zeitung.

В операції задіяні 800 співробітників поліції. Вони проводять обшуки в багатьох квартирах у Відні, Граці та інших містах.



Фото: APA

За інформацією видання, в Граці спецслужби взяли штурмом мечеть, а у Відні обшукали так звані "саморобні" мечеті.

Міністерство внутрішніх справ Австрії не повідомляє додаткової інформації, посилаючись на те, що антитерористична операція наразі в процесі.



Фото: APA

Нагадаємо, що сьогодні у Відні прогримів потужний вибух в одному із житлових будинків. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.