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В Австрії поліція проводить антитерористичну операцію

В операції задіяні 800 співробітників поліції
Австрійська поліція проводить масштабну антитерористичну операцію проти радикальних ісламістів.
В Австрії поліція проводить антитерористичну операцію Фото: APA

Антитерористичну операцію проводять проти "екстремальних салафітів" на чолі з  їх проповідником Мірсадом О, інформує Kronen Zeitung.

В операції задіяні 800 співробітників поліції. Вони проводять обшуки в багатьох квартирах у Відні, Граці та інших містах.


Фото: APA

За інформацією видання, в Граці спецслужби взяли штурмом мечеть, а у Відні обшукали так звані "саморобні" мечеті.

Міністерство внутрішніх справ Австрії не повідомляє додаткової інформації, посилаючись на те, що антитерористична операція наразі в процесі.


Фото: APA

Нагадаємо, що сьогодні у Відні прогримів потужний вибух в одному із житлових будинків. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.

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26 01 2017 12:15
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