В Австрії поліція проводить антитерористичну операцію
Антитерористичну операцію проводять проти "екстремальних салафітів" на чолі з їх проповідником Мірсадом О, інформує Kronen Zeitung.
В операції задіяні 800 співробітників поліції. Вони проводять обшуки в багатьох квартирах у Відні, Граці та інших містах.
Фото: APA
За інформацією видання, в Граці спецслужби взяли штурмом мечеть, а у Відні обшукали так звані "саморобні" мечеті.
Міністерство внутрішніх справ Австрії не повідомляє додаткової інформації, посилаючись на те, що антитерористична операція наразі в процесі.
Фото: APA
Нагадаємо, що сьогодні у Відні прогримів потужний вибух в одному із житлових будинків. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.
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