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В Австрії поставили під сумнів право вільного пересування в ЄС

"Не зовсім добре для європейського розвитку, що весь інтелектуальний, добре освічений східноєвропейський потенціал притягується до Західної Європи"
Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе поставив під сумнів право вільно обирати, де жити і працювати в межах ЄС, яке вважається наріжним каменем прав блоку.
В Австрії поставили під сумнів право вільного пересування в ЄС Фото: dpa

"Ми повинні відкрито обговорювати, що не зовсім добре для європейського розвитку, що весь інтелектуальний, добре освічений східноєвропейський потенціал притягується до Західної Європи", - заявив у Відні лідер ультраправої Партії свободи (FPO), закликаючи до реформи Євросоюзу, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За його словами, свобода пересування людей також має негативні наслідки і призводить, наприклад, до "фінансових репресій" на ринку праці.

Таким чином, є люди, "які добре кваліфіковані і заробляють дуже багато, і яких штовхають у безробіття, замінюючи дешевшою робочою силою", - зазначив Штрахе.

Нагадаємо, що австрійська правляча коаліція має намір скоротити розмір державних соціальних допомог для осіб, які не зможуть підтвердити своє знання німецької мови.

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30 05 2018 17:39
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