В Австрії поставили під сумнів право вільного пересування в ЄС
"Ми повинні відкрито обговорювати, що не зовсім добре для європейського розвитку, що весь інтелектуальний, добре освічений східноєвропейський потенціал притягується до Західної Європи", - заявив у Відні лідер ультраправої Партії свободи (FPO), закликаючи до реформи Євросоюзу, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За його словами, свобода пересування людей також має негативні наслідки і призводить, наприклад, до "фінансових репресій" на ринку праці.
Таким чином, є люди, "які добре кваліфіковані і заробляють дуже багато, і яких штовхають у безробіття, замінюючи дешевшою робочою силою", - зазначив Штрахе.
Нагадаємо, що австрійська правляча коаліція має намір скоротити розмір державних соціальних допомог для осіб, які не зможуть підтвердити своє знання німецької мови.
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