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В Австрії десятки тисяч протестували проти 60-годинного робочого тижня

За даними поліції, в мітингу взяли участь 80 тисяч осіб, профспілки заявили про 100 тисяч учасників
У Відні пройшла багатотисячна акція протесту проти планів уряду Австрії збільшити допустиму тривалість робочого дня до 12 годин, а робочого тижня - до 60 годин.
В Австрії десятки тисяч протестували проти 60-годинного робочого тижня Фото: dpa

Уряд Австрії має намір збільшити дозволену тривалість робочого дня. Ці плани вивели на вулиці Відня десятки тисяч людей, повідомляє DW.

Нинішня акція протесту стала першою в країні після того, як в кінці 2017 року канцлером Австрії став Себастьян Курц.


Фото: twitter.com/BernhardCsengel

Очолюваний ним уряд розглядає послаблення в тривалості робочого часу як захід, завдяки якому підприємства отримають більшу "гнучкість". Відповідний законопроект має бути виставлений на голосування в австрійському парламенті в найближчий четвер, 5 липня.

До теперішнього моменту стандартна тривалість робочого дня в Австрії становить вісім годин, а робочого тижня - 40 годин. Але вже зараз підприємства мають право займати своїх співробітників протягом десяти годин в день і до 50 годин в тиждень.

Під тиском опозиції уряд пом'якшив норми раніше підготовленого законопроекту, віддавши збільшення робочого часу на розсуд роботодавця.

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01 07 2018 11:03
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