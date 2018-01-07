В Австрії десятки тисяч протестували проти 60-годинного робочого тижня
Уряд Австрії має намір збільшити дозволену тривалість робочого дня. Ці плани вивели на вулиці Відня десятки тисяч людей, повідомляє DW.
Нинішня акція протесту стала першою в країні після того, як в кінці 2017 року канцлером Австрії став Себастьян Курц.
Фото: twitter.com/BernhardCsengel
Очолюваний ним уряд розглядає послаблення в тривалості робочого часу як захід, завдяки якому підприємства отримають більшу "гнучкість". Відповідний законопроект має бути виставлений на голосування в австрійському парламенті в найближчий четвер, 5 липня.
До теперішнього моменту стандартна тривалість робочого дня в Австрії становить вісім годин, а робочого тижня - 40 годин. Але вже зараз підприємства мають право займати своїх співробітників протягом десяти годин в день і до 50 годин в тиждень.
Під тиском опозиції уряд пом'якшив норми раніше підготовленого законопроекту, віддавши збільшення робочого часу на розсуд роботодавця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"