В Австрії розкрили ще одного підозрюваного в шпигунстві на Росію - ЗМІ
Розслідування відносно контррозвідника ведеться вже рік, повідомляє Kronen Zeitung.
Співробітник BVT мав доступ до секретних документів і передавав їх своїм кураторам в Москву. Якщо підозри підтвердяться, йому буде загрожувати до 10 років в'язниці.
Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.
За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.
За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
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