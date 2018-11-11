В Австрії розкрили ще одного підозрюваного в шпигунстві на Росію - ЗМІ

Якщо підозри підтвердяться, йому буде загрожувати до 10 років в'язниці

В Австрії розкрили співробітника Федерального відомства із захисту Конституції і боротьбі з тероризмом (BVT), який шпигував на користь Росії.

Розслідування відносно контррозвідника ведеться вже рік, повідомляє Kronen Zeitung.

Співробітник BVT мав доступ до секретних документів і передавав їх своїм кураторам в Москву. Якщо підозри підтвердяться, йому буде загрожувати до 10 років в'язниці.

Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.

Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.

За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.

Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.

За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.