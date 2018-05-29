В Австрії розмір допомоги хочуть пов'язати зі знанням німецької
Відповідні плани озвучив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає DW.
"Основне правило, яке ми введемо, буде полягати в тому, що німецька мова стане ключем до отримання мінімальних виплат в повному обсязі. Це означає, що той, хто в недостатній мірі володіє мовою, не зможе повністю на них претендувати", - сказав він.
За словами Курца, велика частина осіб, що користуються цими виплатами, живе у Відні, приблизно половина з них - іноземці.
Відповідно до нововведення розмір мінімальної допомоги на одну людину складе 563 євро в місяць. Для австрійців сума може бути збільшена до 863 євро за умови успішної здачі мовного тесту. Допомога на дітей також будуть скорочені.
Нагадаємо, що шукачі притулку в Австрії під час подачі заявок будуть змушені здавати свої мобільні телефони та платити до 840 євро готівкою.
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