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В Австрії розмір допомоги хочуть пов'язати зі знанням німецької

За словами Курца, велика частина осіб, що користуються цими виплатами, живе у Відні
Австрійська правляча коаліція має намір скоротити розмір державних соціальних допомог для осіб, які не зможуть підтвердити своє знання німецької мови.
В Австрії розмір допомоги хочуть пов Фото:lenta.ru

Відповідні плани озвучив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає DW.

"Основне правило, яке ми введемо, буде полягати в тому, що німецька мова стане ключем до отримання мінімальних виплат в повному обсязі. Це означає, що той, хто в недостатній мірі володіє мовою, не зможе повністю на них претендувати", - сказав він.

За словами Курца, велика частина осіб, що користуються цими виплатами, живе у Відні, приблизно половина з них - іноземці.

Відповідно до нововведення розмір мінімальної допомоги на одну людину складе 563 євро в місяць. Для австрійців сума може бути збільшена до 863 євро за умови успішної здачі мовного тесту. Допомога на дітей також будуть скорочені.

Нагадаємо, що шукачі притулку в Австрії під час подачі заявок будуть змушені здавати свої мобільні телефони та платити до 840 євро готівкою.

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29 05 2018 11:16
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