В Австрії розмір допомоги хочуть пов'язати зі знанням німецької

За словами Курца, велика частина осіб, що користуються цими виплатами, живе у Відні

Австрійська правляча коаліція має намір скоротити розмір державних соціальних допомог для осіб, які не зможуть підтвердити своє знання німецької мови.

Відповідні плани озвучив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає DW.

"Основне правило, яке ми введемо, буде полягати в тому, що німецька мова стане ключем до отримання мінімальних виплат в повному обсязі. Це означає, що той, хто в недостатній мірі володіє мовою, не зможе повністю на них претендувати", - сказав він.

За словами Курца, велика частина осіб, що користуються цими виплатами, живе у Відні, приблизно половина з них - іноземці.

Відповідно до нововведення розмір мінімальної допомоги на одну людину складе 563 євро в місяць. Для австрійців сума може бути збільшена до 863 євро за умови успішної здачі мовного тесту. Допомога на дітей також будуть скорочені.

Нагадаємо, що шукачі притулку в Австрії під час подачі заявок будуть змушені здавати свої мобільні телефони та платити до 840 євро готівкою.