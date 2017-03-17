В Австрії скасували турецький виразно "політичний" концерт
"Зал для проведення концерту турецької музики в Австрії скасував захід у четвер через його виразний політичний характер на тлі ескалації скандалу між Туреччиною і ЄС", - повідомляє The Local.
Керівництво "Олімпійського залу" в австрійському місті Інсбрук заявило про рішення скасувати виступ турецьких артистів Османа Озтунча та Гьокхана Текіна, запланований на цю суботу.
За словами прем'єр-міністра штату Тіроль в західній Австрії Гюнтера Платтера, музиканти "явно належать до націоналістичної і ультраправої сцени Туреччини" і близькі до "Сірих вовків".
У той же час, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літакаглави МЗС Туреччини в Роттердамі.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.
Згодом Туреччина призупинила дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі триваючого дипломатичного конфлікту.
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