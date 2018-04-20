В Австрії сталася залізнична аварія на вокзалі: 54 людини постраждали

Унаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п'ятницю вранці постраждали 54 людини.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг. Оди із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий, повідомляє видання Salzburger Nachrichten.

Оскільки потяг був повністю заповнений, кількість постраждалих виявилась великою. За першими повідомленнями йшлося про 20 потерпілих, однак пізніше їхня кількість зросла до 54.

У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста, значну частину потерпілих госпіталізували. На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула.

Нагадаємо, що на південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше одна людина загинула, до 20 постраждали.