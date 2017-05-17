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В Австрії за носіння паранджі будуть штрафувати

Цей захід є частиною так званого інтеграційного пакету, який також забороняє безкоштовне поширення екземплярів Корану
Парламент Австрії ввечері у вівторок, 16 травня, проголосував за заборону носіння у громадських місцях паранджі, нікабу та інших предметів одягу, які повністю закривають обличчя та тіло. Починаючи від жовтня, на усій території Австрії за це штрафуватимуть на суму 150 євро.
В Австрії за носіння паранджі будуть штрафувати Фото: rusoch.fr

Цей захід є частиною так званого інтеграційного пакету, який також забороняє безкоштовне поширення екземплярів Корану.

Крім того, у рамках цієї ініціативи біженці та мігранти з високими шансами на отримання такого статусу будуть зобов'язані протягом одного року відвідувати інтеграційні курси, на яких їм викладатимуть німецьку мову та розповідатимуть про цінності австрійського суспільства. Також біженцям доведеться певний час відпрацювати на громадських роботах на безоплатній основі. А тим, хто відмовиться це зробити, буде скорочена соціальна допомога, інформує DW.com.

На думку міністра закордонних справ і інтеграції Себастіана Курца (Sebastian Kurz), після інтеграції мігранти зможуть завоювати повагу австрійського суспільства. При цьому вже через три місяці після подачі заяви на надання статусу біженця мігранти отримують право влаштовуватися на роботу. Уряд розраховує, що інтеграційні заходи обійдуться австрійській державі в 200 мільйонів євро в рік.

Пакет інтеграційних заходів ухвалений коаліцією консерваторів і соціал-демократів, незважаючи на жорстку критику і дострокові парламентські вибори, які відбудуться в Австрії в жовтні цього року.

Нагадаємо, 27 квітня Бундестаг прийняв ряд законів, згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.

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