В Австрії запропонували заборонити носіння хіджабу дівчатам до десяти років

Новий коаліційний уряд Австрії запропонував ввести заборону на хіджаб у школах для дівчаток віком до 10 років.

Закон "Про захист дітей" буде підготовлений пізніше цього року. За словами міністра освіти, він стане "символічним актом" на захист австрійської культури від певних ісламських впливів, повідомляє BBC.

Основні мусульманські групи Австрії назвали такий намір "абсолютно контрпродуктивним". Вони стверджують, що дуже мало дівчат у дитячих садках і початкових школах у Австрії носять хіджаби.

При цьому багато мусульман вважають, що їхня релігія вимагає від дівчини почати носити хіджаб від статевого дозрівання.

Австрійська Консервативна партія перемогла на торішніх виборах, зайнявши жорстку позицію з питань імміграції.

Нагадаємо, що норвезький уряд запропонував законопроект, що забороняє носіння в університетах, школах і дитячих садках мусульманської паранджі, що повністю закриває обличчя.