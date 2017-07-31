В Австрії засудили чоловіка за образу євреїв та мусульман у Facebook
Чоловік стверджував, що масові вбивства євреїв в газових камерах під час Другої Світової були "вигадкою" самих євреїв, повідомляє AP.
Крім того, чоловік був засуджений за розпалювання релігійної ворожнечі через те, що назвав мусульман "паразитами".
Його визнали винним у порушенні антинацистських законів країни і засудили до умовного терміну на 12 місяців.
Суд в західному місті Фельдкірх також призначив обвинуваченому штраф у розмірі 1440 євро ($ 1,690).
Обидві заяви чоловік опублікував у Facebook.
Нагадаємо, що Британська асоціація спортивної гімнастики відсторонила на два місяці від участі у змаганнях чотириразового призера Олімпійських ігор Луїса Сміта через відео, на якому він висміює мусульман.
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