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В Австрії затримали ймовірного вбивцю 70 людей

Влада Пакистану внесла його до списку найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником"
Федеральна кримінальна поліція Австрії затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 70 осіб.
В Австрії затримали ймовірного вбивцю 70 людей Фото: tsn.ua

Пакистан вніс його до списку найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником", йдеться в повідомленні на сайті австрійської кримінальної поліції. Пакистан оголосив його в розшук по лінії Інтерполу.

Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний переміщається між Угорщиною і Австрією. Влада двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний перебував в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.

"Я вітаю австрійських слідчих з цим успіхом", - заявив міністр внутрішніх справ країни Вольфганг Соботка.

У кримінальній поліції відзначили, що в найближчі дні буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.

Як повідомляв iPress.ua. у липні суд в південно-західному Китаї засудив до страти чоловіка, який вбив киркою 19 осіб, у тому числі своїх батьків та декількох інших родичів.

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25 10 2017 18:17
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