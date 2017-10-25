В Австрії затримали ймовірного вбивцю 70 людей

Влада Пакистану внесла його до списку найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником"

Федеральна кримінальна поліція Австрії затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 70 осіб.

Пакистан вніс його до списку найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником", йдеться в повідомленні на сайті австрійської кримінальної поліції. Пакистан оголосив його в розшук по лінії Інтерполу.

Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний переміщається між Угорщиною і Австрією. Влада двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний перебував в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.

"Я вітаю австрійських слідчих з цим успіхом", - заявив міністр внутрішніх справ країни Вольфганг Соботка.

У кримінальній поліції відзначили, що в найближчі дні буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.

Як повідомляв iPress.ua. у липні суд в південно-західному Китаї засудив до страти чоловіка, який вбив киркою 19 осіб, у тому числі своїх батьків та декількох інших родичів.