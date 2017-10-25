В Австрії затримали ймовірного вбивцю 70 людей
Пакистан вніс його до списку найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником", йдеться в повідомленні на сайті австрійської кримінальної поліції. Пакистан оголосив його в розшук по лінії Інтерполу.
Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний переміщається між Угорщиною і Австрією. Влада двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний перебував в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.
"Я вітаю австрійських слідчих з цим успіхом", - заявив міністр внутрішніх справ країни Вольфганг Соботка.
У кримінальній поліції відзначили, що в найближчі дні буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.
Як повідомляв iPress.ua. у липні суд в південно-західному Китаї засудив до страти чоловіка, який вбив киркою 19 осіб, у тому числі своїх батьків та декількох інших родичів.
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