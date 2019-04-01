В автономії Боснії та Герцеговини Новий рік офіційно перенесли на 14 січня

Уряд Сербської Республіки у складі Боснії і Герцеговини ухвалив зробити 14 січня вихідним в автономії і святкувати цього дня Новий рік.

В призначений святковий день не працюватимуть республіканські органи влади і організації, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, а також особи, які святкують Новий рік за юліанським календарем, повідомляє телеканал "Прямий" з посиланням на Nezavisne Novine.

Як відомо, держава Боснія і Герцеговина складається з двох утворень - Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що 2017 року в Україні ухвалили закон, згідно з яким 25 грудня стало вихідним. При цьому закон не скасував святкування Різдва 7 січня.