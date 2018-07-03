В автономії немає нічого поганого, але Угорщина не прагне автономії Закарпаття, - посол

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень переконаний, що в автономії національних меншин немає нічого поганого.

Як приклад посол навів ситуацію у Південному Тіролі, що в Італії, де компактно проживає німецька національна меншина. Викладання в школах регіону ведеться німецькою мовою, а державна італійська мова викладається за методикою іноземної. При цьому у випадку України, з урахуванням ситуації на сході країни, про вимогу автономії не йдеться.

"Наші політики говорять про те, що нічого поганого в автономії немає, що це прийнятна модель в Євросоюзі. Але угорці Закарпаття, які є громадянами України, теж враховують сформовану на сході ситуацію, тому зараз ніхто не вимагає автономії", - підкреслив Кешкень, передають "Українські новини".

Одночасно з цим посол нагадав про підсумки референдуму, що відбувся у грудні 1991 року. Тоді для жителів Закарпаття та Берегівського району, крім питання про незалежність України, виносилося також питання про створення автономії. Тоді 78% жителів Закарпаття і 82% жителів Берегівського району підтримали автономію регіонів. "І досі не отримали нічого", - уточнив посол.

При цьому автономія у разі Закарпаття піде тільки на користь, впевнений Кешкень - у населення з'явиться можливість самостійно вирішувати свої питання. Це ні в якому разі не є прагненням до сепаратизму, впевнений Кешкень.

"Не треба в цьому бачити сепаратизм. Навіть сам губернатор Закарпаття Геннадій Москаль каже, що в Закарпатті ніякого сепаратизму немає", - підкреслив він і додав, що наразі ніякої напруженості на заході України немає.

Що стосується допомоги Угорщини жителям регіону, то це жодним чином не є ознакою того, що Будапешт прагне добитися автономії для Закарпаття.

"А те, що ми допомагаємо Закарпаттю – від цього що, стає комусь боляче? Це потрібно сприймати як знак сепаратизму? Ми відправили туди 8 тис. вакцин проти кору. Це що, проблема? Лише 12% населення Закарпаття є угорцями. Ми допомагаємо всьому населенню, не тільки угорцям", - заявив Кешкень.

Нагадаємо, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень вважає, що видача угорських паспортів українським угорцям не порушує жодних законів.