В Азербайджані до трьох років в'язниці засудили одного з головних лідерів опозиції
Про це передає "Радіо Свобода".
"Амірлі, який також є фінансовим директором щоденника Azadliq, не визнав себе винним. Його адвокати називають рішення суду "абсурдним" і повідомили Радіо Свобода, що оскаржать його", - йдеться в повідомленні.
Опозиціонер був заарештований в серпні 2016 року. Слідчі заявили, що він володіє книгами мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена, який живе в США і якого турецька влада звинуватила в спробі перевороту в липні 2016 року. Ґюлен причетність до спроби заколоту заперечив.
Азербайджанські і міжнародні правозахисні групи звинувачують Баку у використанні переслідувань проти прихильників Ґюлена в Туреччині для боротьби з критиками азербайджанського уряду.
Як відомо, Баку висловлював підтримку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після невдалого перевороту.
Нагадаємо, група військовослужбовців ЗС Туреччини в ніч з 15 на 16 липня 2016 року вчинила спробу збройного захоплення влади в країні. Їх дії були припинені. В ході цього загинуло 249 осіб.
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