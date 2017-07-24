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В Азербайджані до трьох років в'язниці засудили одного з головних лідерів опозиції

Всі звинувачення політик називає абсурдними
Суд у Баку в понеділок, 24 липня, визнав Фаїґа Амірлі, члена опозиційного "Народного фронту Азербайджану", винним у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та порушенні прав громадян під приводом проведення релігійних обрядів
В Азербайджані до трьох років в Фото: 1news.az

Про це передає "Радіо Свобода".

"Амірлі, який також є фінансовим директором щоденника Azadliq, не визнав себе винним. Його адвокати називають рішення суду "абсурдним" і повідомили Радіо Свобода, що оскаржать його", - йдеться в повідомленні.

Опозиціонер був заарештований в серпні 2016 року. Слідчі заявили, що він володіє книгами мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена, який живе в США і якого турецька влада звинуватила в спробі перевороту в липні 2016 року. Ґюлен причетність до спроби заколоту заперечив.

Азербайджанські і міжнародні правозахисні групи звинувачують Баку у використанні переслідувань проти прихильників Ґюлена в Туреччині для боротьби з критиками азербайджанського уряду.

Як відомо, Баку висловлював підтримку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після невдалого перевороту.

Нагадаємо, група військовослужбовців ЗС Туреччини в ніч з 15 на 16 липня 2016 року вчинила спробу збройного захоплення влади в країні. Їх дії були припинені. В ході цього загинуло 249 осіб.

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24 07 2017 21:19
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