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В Азербайджані перехопили велику партію героїну, яку везли в Україну під виглядом соди

Одержувачем вантажу вказали українське ТОВ "Лісінтра"
Митники Азербайджану запобігли спробі транзиту з Ірану в Україну 260 кг героїну.
В Азербайджані перехопили велику партію героїну, яку везли в Україну під виглядом соди Фото: customs.gov.az

Наркотики були виявлені у вантажному автомобілі Mercedes-Benz Axor, яким керував громадянин Азербайджану, під час перетину ірано-азербайджанського кордону на митному пункті в прикордонному місті Астара. Під час огляду машини з'ясувалося, що автомобіль перевозив 800 мішків наповнювача для вогнегасника (бікарбонат натрію, харчова сода), інформують "Новини-Азербайджан" з посиланням на Державний митний комітет Азербайджану.


Фото: customs.gov.az

Відправником була вказана іранська компанія Mojtaba Shage Azar, одержувачем - українське ТОВ "Лісінтра". Рентген-огляд вантажу викликав підозри в характері вантажу, після чого було вирішено провести кінологічний огляд.

Під час огляду було виявлено 25 поліетиленових пакетів з наркотиками загальною вагою 260 кг. Центр судової експертизи Міністерства юстиції Азербайджану визначив, що наркотики були виготовлені в кустарний спосіб. За фактом триває розслідування.

Нагадаємо, що героїн і кокаїн зазвичай ввозять через Україну транзитом у Європу.

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06 07 2018 17:30
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