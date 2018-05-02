В Азербайджані проведуть позачергові вибори президента через проведенням у країні низки заходів

Більшість заходів припадає на кінець року і збігається з виборами

Призначення на 11 квітня 2018 року позачергових президентських виборів в Азербайджані пов'язано з проведенням у країні низки міжнародних і місцевих заходів, приурочених до 100-річчя створення Азербайджанської Демократичної Республіки (АДР).

"Президентські вибори в Азербайджані були передбачені на 17 жовтня 2018 року. Однак, починаючи з травня місяця поточного року, в Азербайджані відбудеться безліч важливих міжнародних і місцевих заходів. Серед них - 100-річчя створення АДР (відзначається 28 травня - ІФ), Міжнародний гуманітарний форум та інші. Більшість цих заходів припадає на кінець року і збігається з виборами. Тому і було прийнято таке рішення", - заявив помічник президента Азербайджану із суспільно-політичних питань Алі Гасанов, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Гасанова, в зв'язку з тим, що згідно зі змінами до Конституції (затвердженими восени 2016 року - ІФ) повноваження президента Азербайджану будуть дійсні протягом 7 років, глава держави наділений можливістю звернення щодо вотуму довіри до виборців - правом оголошення позачергових президентських виборів.

"У зв'язку з цим, питання, передбачені в розпорядженні Ільхама Алієва "Про оголошення позачергових виборів президента Азербайджану", цілком відповідають Конституції і законодавству країни", - зазначив Гасанов.

Крім того, він наголосив, що у міжнародній практиці вважається доцільним проведення виборів на початку року. За його словами, це також надає змогу більш ефективно виконувати соціально-економічні завдання.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Азербайджані пройдуть дострокові вибори президента.