В Азербайджані проведуть позачергові вибори президента через проведенням у країні низки заходів
"Президентські вибори в Азербайджані були передбачені на 17 жовтня 2018 року. Однак, починаючи з травня місяця поточного року, в Азербайджані відбудеться безліч важливих міжнародних і місцевих заходів. Серед них - 100-річчя створення АДР (відзначається 28 травня - ІФ), Міжнародний гуманітарний форум та інші. Більшість цих заходів припадає на кінець року і збігається з виборами. Тому і було прийнято таке рішення", - заявив помічник президента Азербайджану із суспільно-політичних питань Алі Гасанов, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами Гасанова, в зв'язку з тим, що згідно зі змінами до Конституції (затвердженими восени 2016 року - ІФ) повноваження президента Азербайджану будуть дійсні протягом 7 років, глава держави наділений можливістю звернення щодо вотуму довіри до виборців - правом оголошення позачергових президентських виборів.
"У зв'язку з цим, питання, передбачені в розпорядженні Ільхама Алієва "Про оголошення позачергових виборів президента Азербайджану", цілком відповідають Конституції і законодавству країни", - зазначив Гасанов.
Крім того, він наголосив, що у міжнародній практиці вважається доцільним проведення виборів на початку року. За його словами, це також надає змогу більш ефективно виконувати соціально-економічні завдання.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Азербайджані пройдуть дострокові вибори президента.
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