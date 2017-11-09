В Азербайджані звільнили голову останнього незалежного інформагентства

Директора азербайджанського інформаційного агентства Turan Мехмана Алієва звільнено з-під варти і він буде перебувати під наглядом поліції.

З Мехмана Алієва взяли підписку про невиїзд, повідомив його адвокат Фуад Агаєв. Рішення звільнити Алієва прийняв Ясамальський районний суд, пише ВВС.

Минулого тижня інформагентство Turan опублікувало звернення до президента країни Ільхама Алієва з проханням звільнити журналіста, яке підписали члени Спілки письменників і кілька депутатів.

"Утримання під арештом Мехмана Алієва, щоб він не ухилився від слідства, не переконливе, бо він з першого дня не ховався, а навпаки, співпрацював зі слідством", - йшлося в ньому.

Про те, що Алієва може бути звільнено, раніше в понеділок повідомило видання haqqin.az з посиланням на анонімні джерела, близькі до президента Азербайджану, які стверджували, що президент Алієв відреагував на звернення.

Мехмана Алієва затримано в кінці серпня та звинувачено в ухилянні від сплати податків, а також в зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному підприємництві.

Незадовго до затримання Алієв повідомив, що влада країни заморозила рахунки агентства, і йому загрожує закриття. Раніше представники міністерства податків Азербайджану провели обшук в агентстві і вилучили фінансові документи за період з 2014 року.

За словами Алієва, цей крок пов'язаний з кримінальним розслідуванням у зв'язку з підозрою в несплаті агентством податків на загальну суму в 37 тисяч манатів (близько $22 тис.). Алієв заперечує всі звинувачення.

В індексі свободи преси 2017 року "Репортерів без кордонів" Азербайджан зайняв 162-ге місце з 180 країн, в індексі Freedom House з 199 країн - Азербайджан поділив 190-те місце з Іраном.

Інформагентство Turan називають останнім великим незалежним ЗМІ в країні.

До слова, владу Азербайджану звинувачують в підкупі європейських політиків.