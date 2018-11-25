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В Азовському морі поранено шестеро військовослужбовців, - ВМС

Захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу"
Внаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шість українських військовослужбовців.
В Азовському морі поранено шестеро військовослужбовців, - ВМС
"За оперативною інформацією захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. Малий броньований артилерійський катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранення",повідомляє ВМС ЗС України станом на 22:20.

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.

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25 11 2018 22:34
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