CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля узбережжя Керченського півострова в Азовському морі затонула баржа зерном з російського Ростова-на-Дону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Азовському морі затонула баржа з російським зерном
Наразі встановлюються причини події і власник вантажу
Фото: gettyimages.com
"На виході з Керч-Єнікальського каналу, на північ від мису Борзовка, на глибині 10 метрів в 600 метрах від берега, на схід від мису Хроні затонула баржа з зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону", - повідомляє прес-служба управління так званого "міністерства надзвичайних ситуації" РФ в окупованому Криму.
Зазначається, що наразі встановлюються причини події і власник вантажу.
Також повідомляється, що розливу палива, жертв і постраждалих немає, а також не ускладнений рух суден в Азовському морі і Керченській протоці.
Нагадаємо, що Україна заарештувала або запровадила інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму.
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22 11 2018 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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