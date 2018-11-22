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В Азовському морі затонула баржа з російським зерном

Наразі встановлюються причини події і власник вантажу
Біля узбережжя Керченського півострова в Азовському морі затонула баржа зерном з російського Ростова-на-Дону.
В Азовському морі затонула баржа з російським зерном Фото: gettyimages.com

"На виході з Керч-Єнікальського каналу, на північ від мису Борзовка, на глибині 10 метрів в 600 метрах від берега, на схід від мису Хроні затонула баржа з ​​зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону", - повідомляє прес-служба управління так званого "міністерства надзвичайних ситуації" РФ в окупованому Криму.

Зазначається, що наразі встановлюються причини події і власник вантажу.

Також повідомляється, що розливу палива, жертв і постраждалих немає, а також не ускладнений рух суден в Азовському морі і Керченській протоці.

Нагадаємо, що Україна заарештувала або запровадила інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму.

 
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22 11 2018 11:55
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