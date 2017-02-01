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В Багдаді знову теракт: десятеро загиблих

Район, де стався вибух, є оплотом радикального ісламського проповідника Муктади ас-Садра
Щонайменше 10 людей загинули і 35 отримали поранення в результаті вибуху бомби в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді.
В Багдаді знову теракт: десятеро загиблих Фото: Telegraf-EPA

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, однак, враховуючи попередні подібні інциденти, вибух могла влаштувати "Ісламська держава".

Район, де стався вибух, є оплотом радикального ісламського проповідника Муктади ас-Садра. Муктада ас-Садр і його бойовики представляють тут реальну владу, повідомляє агентство Reuters з посиланням на поліцію і медиків.

Мадінат-ес-Садр страждає від украй високого безробіття. За американськими даними, в районі ховаються багато злочинців, випущені з іракських в'язниць незадовго до вступу американських військ до Іраку.

Нагадаємо, 31 грудня у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей. Відповідальність за скоєний теракт взяли на себе ісламісти.

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02 01 2017 12:46
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